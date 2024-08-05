Россияне штурмовали Покровское направление 30 раз: за сутки на фронте 124 боестолкновения

За прошедшие сутки Силы обороны отражали атаки российской армии на 11 направлениях, наибольшее количество штурмов зафиксировано на Покровском направлении, всего произошло 124 боевых столкновения.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 11 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Тихое и Волчанск.

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На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки возросло до шести. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле пяти различных населенных пунктов. Акцентировал свои действия враг в сторону Петропавловки - провел две атаки.

На Лиманском направлении наши войска отбили восемь штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

На Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак вблизи Спирного, Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Возле последней враг провел пять из указанных выше атак.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили 15 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, где произошло более половины из всех боев, а также Ивановского, Ступочек, Белой горы, Клещеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг осуществил 18 атак. Усилия сосредоточивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк - провел здесь почти 80 процентов от всех боестолкновений. Кроме того, штурмовал вблизи Железного и Северного. Активно бомбил город Торецк и его окрестности - нанес 14 авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отбили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки - там состоялась почти половина от общего количества боев.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковиевки и Карловки. В целом враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении оккупанты совершили шесть штурмов наших позиций. Три из них произошло неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки. Еще две атаки враг провел в районе Роботино и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение во время двух боестолкновений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливал с территории РФ, в частности, населенные пункты Сопич, Бачевск, Чуйковка и Прогресс.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.