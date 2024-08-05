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Выборы в США: Харрис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом

Ирина Балачук, Иванна КостинаПонедельник, 5 августа 2024, 09:03
Выборы в США: Харрис усилила свои позиции в противостоянии с Трампом
Камала Харрис. Фото из Facebook

Вице-президент США Камала Харрис смогла перезагрузить президентскую гонку 2024 года – сейчас Харрис и бывший президент Дональд Трамп имеют равное количество голосов в ключевых штатах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса CBS News/YouGov

Детали: Сообщается, что Харрис получила преимущество в 1 пункт на национальном уровне – чего никогда не было у президента Байдена, который отставал на 5 пунктов, когда вышел из гонки. 

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В то же время Трамп сохраняет значительное преимущество среди избирателей, утверждая, что с ним они будут жить лучше в финансовом плане, и что его политика уменьшит количество мигрантов на границе.

Также отмечается, что до самого высокого показателя этого года вырос процент демократов, которые говорят, что "точно проголосуют". Это сужает партийный "разрыв в явке", который наблюдался в течение всей кампании.

Также сейчас гораздо больше чернокожих избирателей, по сравнению с июлем, завили, что будут голосовать.

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В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей, и особенно от маргинальной явки – тех, кто не всегда приходит на выборы.

В частности, среди тех, кто в целом описывает себя как тех, кто голосует "иногда" или "редко", но говорит, что сейчас точно проголосует, сейчас побеждает Харрис.

Харрис лидирует также среди женщин-избирателей, которые считают, что в случае избрания она поможет их интересам. Гораздо меньше женщин говорят так о Трампе.

Избиратели в целом убеждены, что Трамп поможет интересам мужчин больше, чем интересам женщин.

В ключевых штатах, которые и определяют исход выборов, выдвиженцы от Демократической и Республиканской партий имеют сегодня равные шансы на победу. Опросы показывают, что в Мичигане оба кандидата имеют по 48%, Пенсильвании – по 50%, Аризоне – по 49%. Незначительное преимущество Трамп демонстрирует в Вискосине (за него – 50%, за Харрис – 49%), Джорджии (50% и 47%) и Северной Каролине (50% и 47%). Харрис несколько опережает Трампа в Неваде (50% против 48%).

Предыстория:

Темы: СШАвиборыТрамп
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