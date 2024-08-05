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Поддержка приема беженцев из Украины в Латвию существенно снизилась

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 5 августа 2024, 10:02
Поддержка приема беженцев из Украины в Латвию существенно снизилась
фото: Getty Images

Поддержка жителями Латвии приема украинских беженцев в стране снизилась, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Rait Custom Research Baltic по заказу Государственной канцелярии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: Данные опроса показывают, что менее половины или 48% жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет поддерживают прием украинских беженцев в Латвии.

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В марте 2024 года прием украинских беженцев в Латвии поддерживали 60,1% жителей, тогда как в ноябре прошлого года этот показатель составлял 52%, что свидетельствует о том, что после всплеска в марте поддержка статистически значительно снизилась.

Однако по сравнению с мартовским опросом доля населения, выступающего за вступление Украины в НАТО, осталась стабильной: 45% в июне и 46% в марте.

Такой же уровень поддержки наблюдается и по вступлению Украины в Европейский Союз. В июне вступление Украины в ЕС поддерживали 45% респондентов, а в марте – 46%.

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В опросе принимали участие 1005 респондентов постоянных жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.

Напомним:

  • Большинство жителей стран Вышеградской четверки считают украинских беженцев бременем для своих стран. Больше всего такое мнение разделяют чехи (69% опрошенных).
  • Другой опрос показал, что половина жителей Венгрии против, чтобы ЕС предоставлял Украине какую-либо помощь.
  • А опрос Eurobarometer в мае показал, что в условиях российской агрессии против Украины абсолютное большинство жителей ЕС согласны, что пострадавшим от войны нужно оказывать гуманитарную поддержку, а также следует принимать в странах Евросоюза украинских беженцев.

Темы: ЛатвияУкраинабеженцы
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