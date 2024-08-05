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Россияне утром ударили по Херсону: ранили мужчину

Ирина БалачукПонедельник, 5 августа 2024, 10:29
Россияне утром ударили по Херсону: ранили мужчину
Последствия российских ударов по Херсонщине. Фото иллюстративное из Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина

Один человек получил ранения в результате российских обстрелов Херсона утром 5 августа.

Источник: начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "В результате утреннего обстрела оккупантами Днепровского района получил травмы мужчина 62 лет. У него взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия и ушиб плеча".

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Детали: По словам начальника ГВА, на момент атаки россиян мужчина был во дворе.

Раненому оказали необходимую медицинскую помощь на месте. 

Темы: Херсонвойна
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