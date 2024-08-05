В Украину прибыл министр юстиции Японии
Понедельник, 5 августа 2024, 10:52
Министр юстиции Японии Коидзуми Рюдзи 5 августа прибыл в Украину, чтобы обсудить с украинскими коллегами возможности сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции.
Источник: посольство Японии в Украине в соцсети Х
Детали: Отмечается, что Рюдзи планирует провести ряд встреч с украинскими коллегами, чтобы обсудить возможности дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции.
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Напомним:
- 13 июня президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали двустороннее соглашение по безопасности.
- 17 июня Министерство экономики вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долларов по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией.