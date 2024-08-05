В Украину прибыл министр юстиции Японии

Министр юстиции Японии Коидзуми Рюдзи 5 августа прибыл в Украину, чтобы обсудить с украинскими коллегами возможности сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции.

Источник: посольство Японии в Украине в соцсети Х

Детали: Отмечается, что Рюдзи планирует провести ряд встреч с украинскими коллегами, чтобы обсудить возможности дальнейшего сотрудничества в сферах судебной реформы и противодействия коррупции.

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ФОТО: ПОСОЛЬСТВО ЯПОНИИ В УКРАИНЕ

Напомним: