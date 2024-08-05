Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Минобороны выявило три фейковых веб-приложения "Резерв+"

Анастасия ПроцПонедельник, 5 августа 2024, 11:36
Минобороны выявило три фейковых веб-приложения Резерв+
ИЛЛЮСТРАЦИЯ МОУ

Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения "Резерв+", которые были на этапе создания.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в телемарафоне

Прямая речь: "Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения "Резерв+". Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась. Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку".

Реклама:

Детали: Черногоренко отметила, что главный признак поддельного сайта является веб-адрес, который похож на реальный, но имеет небольшие отличия.

"Пользователям стоит обратить внимание на адресную строку. "Резерв+" загружается по официальной ссылке с именем "mod.gov.ua". Там есть линк на приложение в App store и Google play market. И мы настоятельно рекомендуем не переходить по ссылкам, имитирующим это название, но заканчивающимся на другие дополнительные имена типа "top", "websate", "org" и тому подобное. При загрузке приложения просим проверять, что разработчиком является именно Министерство обороны Украины", – добавила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

По словам Черногоренко, россияне создают такие псевдосайты, чтобы собрать персональные данные украинских военнообязанных, использовать их для возможных атак или информационно-психологических операциях, чтобы дискредитировать работу Министерства обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы считаем, что наша главная ценность – сохранить данные наших граждан, поэтому вышли с таким сообщением, чтобы предупредить эту злонамеренную деятельность", – рассказала Черногоренко.

Сейчас это несколько склонированных сайтов, которые еще массово не рассылались.

Что предшествовало:

Темы: Минобороныдиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

США передают Украине новый пакет помощи на $125 млн

Коляденко вышла в финал турнира по борьбе и гарантировала Украине еще одну медаль Олимпиады-2024

Канада наказала сына Лукашенко

БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

Комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал законопроект о гражданских партнерствах

Все новости...
Минобороны
Кто последний в очереди на ВВК
Минобороны: Россияне распространяют фейковые приложения, похожие на "Резерв+"
В Чернигове открыли рекрутинговый центр в украинскую армию
Последние новости
01:19
Кипр экстрадировал в США россиянина, обвиняемого в экспорте военной микроэлектроники 
00:09
обновленоРоссийские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской и Белгородской областях
23:50
Новости экономика 9 августа: сэкономленные 3 млрд на дронах, по "Охматдету" не видят криминала
23:45
Макс Кидрук: Моя задача как автора – изобразить как можно мрачнее и одновременно как можно более реалистичное будущее
23:37
Ракету Х-101, которая ударила по "Охматдету", россияне изготовили незадолго до атаки - расследователи
23:17
Почему американцы помогают Украине и как на это влияют язык, скандалы и коррупция: интервью
23:15
обновленоРоссияне атаковали из БпЛА Антоновку на Херсонщине, пострадал мужчина
23:08
Генштаб: Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении
22:59
Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии
22:29
видео, обновленоВ Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Все новости...
Реклама:
Реклама: