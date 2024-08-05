Минобороны выявило три фейковых веб-приложения "Резерв+"

Министерство обороны Украины выявило три подделки веб-приложения "Резерв+", которые были на этапе создания.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в телемарафоне

Прямая речь: "Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения "Резерв+". Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась. Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку".

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Детали: Черногоренко отметила, что главный признак поддельного сайта является веб-адрес, который похож на реальный, но имеет небольшие отличия.

"Пользователям стоит обратить внимание на адресную строку. "Резерв+" загружается по официальной ссылке с именем "mod.gov.ua". Там есть линк на приложение в App store и Google play market. И мы настоятельно рекомендуем не переходить по ссылкам, имитирующим это название, но заканчивающимся на другие дополнительные имена типа "top", "websate", "org" и тому подобное. При загрузке приложения просим проверять, что разработчиком является именно Министерство обороны Украины", – добавила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации.

По словам Черногоренко, россияне создают такие псевдосайты, чтобы собрать персональные данные украинских военнообязанных, использовать их для возможных атак или информационно-психологических операциях, чтобы дискредитировать работу Министерства обороны Украины.

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"Мы считаем, что наша главная ценность – сохранить данные наших граждан, поэтому вышли с таким сообщением, чтобы предупредить эту злонамеренную деятельность", – рассказала Черногоренко.

Сейчас это несколько склонированных сайтов, которые еще массово не рассылались.

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