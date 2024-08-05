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Митинг под ТЦК в Ковеле: полиция расследует нарушение общественного порядка и опасные призывы

Ирина БалачукПонедельник, 5 августа 2024, 11:57
Митинг под ТЦК в Ковеле: полиция расследует нарушение общественного порядка и опасные призывы
Фото kovel.media

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту митинга перед зданием ТЦК в городе Ковель Волынской области, который состоялся 3 августа после задержания нескольких молодых парней.

Источник: ГУ Нацполиции в Волынской области

Дословно правоохранители: "По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства".

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Детали: В частности, дела возбудили по ч. 1 ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) и ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного Кодекса Украины.

"Сейчас правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия. Следственные действия продолжаются", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 3 августа получили сообщение о том, что возле помещения местного ТЦК и СП собрались несколько десятков человек, которые выражают недовольство работой подразделения ВСУ.

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На место направили наряды для охраны общественного порядка. Также там работала следственно-оперативная группа полиции.

Предыстория:

  • Ранее Волынский областной ТЦК и СП сообщил, что в Ковеле Волынской области состоялся митинг перед зданием ТЦК после задержания нескольких молодых парней, в котором военные заметили работу российских спецслужб и ботофермы.

Темы: Волынская областьТЦКмитингимобилизация
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