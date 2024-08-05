На Прикарпатье суд оштрафовал чиновника военкомата за фиктивную службу футболистов

Калушский районный суд оштрафовал на 221 тыс. грн. командира роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который взял на фиктивную службу в роту охраны местных футболистов.

Источник: ГБР

Детали: Сообщается, что в роте охраны проходили службу семь игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды, которые к тому же безосновательно получили от государства почти 1,5 млн грн материального обеспечения. Все они не появлялись на службу и не выполняли никаких военных обязанностей.

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Отмечается, что ГБР завершило расследование дела в апреле этого года. Суд признал чиновника виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

"Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования фигурант был отстранен от исполнения обязанностей. Он переведен на службу в другое подразделение.