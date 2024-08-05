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Евродепутаты хотят выбросить Венгрию из Шенгена из-за упрощения въезда для россиян

Ирина Балачук, Иванна КостинаПонедельник, 5 августа 2024, 13:20
Евродепутаты хотят выбросить Венгрию из Шенгена из-за упрощения въезда для россиян
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из Facebook

Группа из 67 евродепутатов написали письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где поставили под вопрос членство Венгрии в Шенгенской зоне после решения Будапешта о смягчении визового режима для россиян и белорусов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении редакции

Детали: Инициаторами письма стали литовский евродепутат Петрас Ауштрявичюс и евродепутат из Чехии Дануше Нерудова. Всего под ним подписались 67 европарламентариев.

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Дословно из письма: "Премьер-министр Орбан, очевидно, все больше и больше испытывает терпение ЕС… В этом месяце венгерское правительство продлило свою иммиграционную программу "национальной карты", позволяющую "гастарбайтерам" из Беларуси и России въезжать на венгерскую территорию. Владелец такой карты имеет право работать в Венгрии без разрешения службы безопасности и может привозить в страну свою семью".

Депутаты назвали это решение Орбана "безответственным" и таким, что представляет значительную угрозу безопасности для всех стран-членов ЕС и их граждан.

"Эти "заробитчане" с венгерскими визами будут иметь возможность свободно передвигаться по всей Шенгенской зоне. Без надлежащего контроля существует риск, что эти неевропейские граждане могут усилить российскую шпионскую сеть в ЕС. Наша обязанность, как европейских институтов, защитить европейских граждан от этих угроз, а не полностью открывать границы для стран, которые считают нас своими врагами", – говорится в письме.

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"Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение присутствие Венгрии в Шенгенской зоне, введя новые меры для защиты европейских граждан, в том числе, при необходимости, новые средства контроля на венгерских границах", – отмечают авторы письма.

Они также добавили, что "другие страны Шенгенской зоны имеют право не признавать визы, выданные Венгрией гражданам России и Беларуси, с соответствующими последствиями".

"Безопасность наших граждан должна быть первоочередной заботой всех европейских институтов, и мы рассчитываем на полную вовлеченность комиссии в этом вопросе", – подытожили евродепутаты.

Предыстория:

  • 1 августа ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.
  • Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".
  • Литва обратилась к Европейской комиссии в связи с решением Венгрии облегчить режим въезда для граждан России и Беларуси.

ЕСВенгрияРосcиявизы
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