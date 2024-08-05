Блинкен предупредил, что Иран может напасть на Израиль в понедельник – СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министрами иностранных дел стран "Группы семи" (G7) заявил, что иранская атака на Израиль может начаться уже в понедельник.

Источник: американский новостной портал Axios со ссылкой на три неназванных источника, "Европейская правда"

Детали: При этом США не располагают информацией о точном времени удара, который Тегеран рассматривает как возмездие за убийство главы политического крыла движения ХАМАС Исмаила Гании.

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В воскресенье на встрече с другими министрами Блинкен заявил, что иранский удар по Израилю может начаться не ранее, чем через 24-48 часов. Это означает понедельник или вторник.

По словам Блинкена, пока не понятно, каким образом Иран будет атаковать Израиль. Однако Соединенные Штаты убеждены, что ливанское движение "Хезболла", которое входит в число близких союзников Ирана, также примет участие в атаке. По предварительной информации, не исключается участие других союзников Ирана в регионе. Один из вариантов – массированная атака с воздуха с использованием ракет и беспилотников.

Иран совершил такую атаку на Израиль 13 апреля, но значительная часть воздушных целей была уничтожена израильской обороной с помощью союзников.

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Блинкен призвал других министров иностранных дел оказать давление на Иран, "Хезболлу" и Израиль, чтобы добиться "максимальной сдержанности". В официальном заявлении министры G7 призвали прекратить "разрушительный цикл насилия в ответ".

Иран заявляет, что не хочет эскалации напряженности в регионе, но должен наказать Израиль.

"Иран стремится к установлению стабильности в регионе, но это возможно только путем наказания агрессора и создания сдерживающего эффекта против авантюризма сионистского режима (Израиля)", – заявил представитель иранской дипломатии Насер Канани, добавив, что действия Тегерана неизбежны. Он призвал США прекратить поддержку Израиля и заявил, что международное сообщество не выполнило свой долг по обеспечению региональной стабильности и должно поддержать "наказание агрессора".

В воскресенье вечером Белый дом сообщил, что президент Джо Байден созывает свою команду по национальной безопасности в Ситуационной комнате разведки Белого дома сегодня, чтобы обсудить развитие событий на Ближнем Востоке. Он также планирует провести телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II.

Глава иранской революционной гвардии Хосейн Салями повторил журналистам угрозу этих элитных военных подразделений, что Израиль "будет наказан в нужное время". Он также заявил, что Израиль "роет себе могилу" своими успехами в войне в секторе Газа.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Иран не пойдет на эскалацию с Израилем, несмотря на угрозы отомстить за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании.

Италия передала послу Ирана в Риме письмо с призывом не допустить эскалации в Средиземноморском регионе на Ближнем Востоке.