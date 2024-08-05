Разведка Британии: закон РФ о воинском учете новых граждан не повлияет на мобилизацию
Британская разведка предполагает, что новый российский закон, принятый Госдумой РФ 31 июля, о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет не будет иметь масштабного влияния на мобилизацию.
Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 5 августа, передает "Европейская правда"
Детали: Британская разведка предполагает, что практические последствия этого закона для мобилизации в России после того, как он вступит в силу, не будут весомыми, хотя независимые российские СМИ продолжают писать, что силовики продолжают давление на иммигрантов с целью получить новых рекрутов, и поправки в законодательство дают еще один инструмент влияния в этом вопросе.
Дословно: "Этот закон также следует рассматривать в контексте растущих антимиграционных сентиментов, которые пытаются подогревать некоторые члены российского правительства, в частности против выходцев из Центральной Азии. Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года, вероятно, как составляющая попытки установить дополнительные источники легитимности власти на фоне больших потерь и падения уровня жизни".
Напомним:
- В одном из предыдущих обзоров рассказывали, что за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня – с более 1262 человек в сутки в мае – до 1140 человек в июле 2024 года.
- Также британская разведка прогнозирует, что Россия продолжит тактическое продвижение в ближайшие недели.