В Израиле заявили о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа

5 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа Абеда Аль-Зерея.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно: "Вчера [4 августа] по указанию разведки ЦАХАЛа, армия обороны Израиля ликвидировала Абеда Аль-Зерея, террориста, который работал в производственном отделе военного крыла ХАМАСа, а также исполнял обязанности министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа".

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Детали: Сообщается, что Аль-Зерей играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАС, направленными на захват контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, а также в управлении рынками, контролируемыми ХАМАС.

Кроме того, он отвечал за распределение топлива, газа и средств для террористических целей.

Также в ЦАХАЛе отметили, что производственный отдел работает над увеличением вооруженного потенциала Хамаса, в том числе путем "обмена информацией с другими террористическими организациями на Ближнем Востоке".

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