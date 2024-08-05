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В Израиле заявили о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа

Анастасия ПроцПонедельник, 5 августа 2024, 14:50
В Израиле заявили о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа
Иллюстративное фото: Getty Images

5 августа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа Абеда Аль-Зерея.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно: "Вчера [4 августа] по указанию разведки ЦАХАЛа, армия обороны Израиля ликвидировала Абеда Аль-Зерея, террориста, который работал в производственном отделе военного крыла ХАМАСа, а также исполнял обязанности министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа".

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Детали: Сообщается, что Аль-Зерей играл важную роль в руководстве усилиями ХАМАС, направленными на захват контроля над гуманитарной помощью, поступающей в сектор Газа, а также в управлении рынками, контролируемыми ХАМАС.

Кроме того, он отвечал за распределение топлива, газа и средств для террористических целей.

Также в ЦАХАЛе отметили, что производственный отдел работает над увеличением вооруженного потенциала Хамаса, в том числе путем "обмена информацией с другими террористическими организациями на Ближнем Востоке".

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Что предшествовало:

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министрами иностранных дел стран "Группы семи" (G7) заявил, что иранская атака на Израиль может начаться уже 5 августа.
  • В ЦАХАЛе заявили, что ночью 5 августа были зафиксированы "многочисленные воздушные цели", запущенные со стороны Ливана.
  • 4 августа армия обороны Израиля сообщила, что атаковала ряд объектов "Хезболлы" и ликвидировала представителя террористической организации.
  • Также армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 29 июля нанесла авиационный удар по столице Ливана Бейруту. Целью удара назвали командующего "Хезболлы" Фуада Шукра, которого считают ответственным за смертоносный ракетный удар по городку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и другие атаки на Израиль. Позже ЦАХАЛ сообщил, что Шукр был убит в результате израильского удара на юге Бейрута.

ИзраильХАМАС
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