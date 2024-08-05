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Правительство Германии пытается облегчить доступ к рынку труда украинским студентам-медикам

Наталья Куссуль, Анастасия ПроцПонедельник, 5 августа 2024, 15:47
Правительство Германии пытается облегчить доступ к рынку труда украинским студентам-медикам
Иллюстративное фото: Getty Images

По данным Министерства здравоохранения Германии, правительство рассматривает законодательную поправку, которая позволит украинским студентам-медикам продолжить обучение и стать врачами в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zeit

Детали: Однако это не коснется врачей, которые уже завершили обучение.

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В ведомстве также добавили, что для выдачи профессиональных лицензий властям федеральных земель не требуется никаких законодательных изменений со стороны федерального правительства.

Это было сделано в ответ на требования государственных чиновников и данные газеты Welt am Sonntag, которая обнаружила, что более 1400 украинских врачей, которые переехали в Германию после полномасштабного российского вторжения в их страну, все еще ждут получения лицензии, чтобы вести практику.

По меньшей мере 1 674 украинских врачей, бежавших из страны, подали заявки на получение лицензии на практику в Германии с февраля 2022 года.

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Только 187 заявок были одобрены, тогда как 1 402 все еще находятся на стадии рассмотрения.

Время ожидания на получение лицензии является долгим не только для украинцев. Врачам из других стран, не входящих в Европейский Союз, обычно требуется от 15 месяцев до трех лет, чтобы получить лицензию на медицинскую практику.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.

В июне председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии, что раскритиковали партии федеральной коалиции.

Германия
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