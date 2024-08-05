Правительство Германии пытается облегчить доступ к рынку труда украинским студентам-медикам
По данным Министерства здравоохранения Германии, правительство рассматривает законодательную поправку, которая позволит украинским студентам-медикам продолжить обучение и стать врачами в стране.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Zeit
Детали: Однако это не коснется врачей, которые уже завершили обучение.
В ведомстве также добавили, что для выдачи профессиональных лицензий властям федеральных земель не требуется никаких законодательных изменений со стороны федерального правительства.
Это было сделано в ответ на требования государственных чиновников и данные газеты Welt am Sonntag, которая обнаружила, что более 1400 украинских врачей, которые переехали в Германию после полномасштабного российского вторжения в их страну, все еще ждут получения лицензии, чтобы вести практику.
По меньшей мере 1 674 украинских врачей, бежавших из страны, подали заявки на получение лицензии на практику в Германии с февраля 2022 года.
Только 187 заявок были одобрены, тогда как 1 402 все еще находятся на стадии рассмотрения.
Время ожидания на получение лицензии является долгим не только для украинцев. Врачам из других стран, не входящих в Европейский Союз, обычно требуется от 15 месяцев до трех лет, чтобы получить лицензию на медицинскую практику.
По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.
В июне председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии, что раскритиковали партии федеральной коалиции.