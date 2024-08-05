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Ботсвана присоединилась к коммюнике Саммита мира

Анастасия ПроцПонедельник, 5 августа 2024, 16:08
Ботсвана присоединилась к коммюнике Саммита мира
Иллюстративное фото: Getty Images

Республика Ботсвана подписала Совместное коммюнике Саммита мира.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсети Х

Детали: Зеленский отметил, что высоко ценим дружеские отношения между странами и поблагодарил Ботсвану за ее вклад в "поддержание глобальной безопасности и стабильности".

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Прямая речь: "Своими действиями Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее усилий по восстановлению справедливого мира".

Напомним:

Зеленский
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