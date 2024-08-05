Ботсвана присоединилась к коммюнике Саммита мира
Понедельник, 5 августа 2024, 16:08
Республика Ботсвана подписала Совместное коммюнике Саммита мира.
Источник: президент Владимир Зеленский в соцсети Х
Детали: Зеленский отметил, что высоко ценим дружеские отношения между странами и поблагодарил Ботсвану за ее вклад в "поддержание глобальной безопасности и стабильности".
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Прямая речь: "Своими действиями Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее усилий по восстановлению справедливого мира".
Напомним:
- 16 июня участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.
- Сначала итоговый документ поддержали 80 стран и четыре организации, впоследствии три страны отозвали подпись, но присоединились государство Антигуа и Барбуда, Замбия, Организация американских государств и Вселенский патриархат.