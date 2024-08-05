В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

В столице посреди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу - полиция начала уголовное производство.

Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура

Дословно полиция: "Событие произошло 2 августа в Оболонском районе, однако, известно о нем стало только вчера (4 августа -ред.), после обнародования видео в социальной сети. Правоохранители быстро установили всех несовершеннолетних участников инцидента и вместе с родителями пригласили в управление полиции".

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Детали: Установлено, что потерпевшая - 12-летняя школьница. Четверо знакомых ей девушек в возрасте от 13 до 15 лет пригласили ее на прогулку по футбольному полю, однако, во время встречи поочередно начали наносить ей удары по голове и телу.

Во время разговора с полицейскими, несовершеннолетние нарушительницы объяснили, что били подругу из-за того, что она якобы распускала о них сплетни.

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В полиции отмечают, что сейчас с 12-летней школьницей все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи районного управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.