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Россия может шпионить за местами обучения украинских военных - Минобороны Британии

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПонедельник, 5 августа 2024, 17:02

Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежения за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: В инструкции, распространенной среди британских военных, указано, что российские спецслужбы обнаружили "значительный" интерес к операции Interflex, в рамках которой Лондон совместно с союзниками обеспечивает подготовку солдат из Украины.

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Среди прочего, Россия может использовать дроны для слежки за военными базами в Британии, а также ищет военных инструкторов в интернете или в реальной жизни и пытается получить от них информацию.

"Существуют реальные угрозы шпионажа и подрывной деятельности, связанные с подготовкой ВСУ в Великобритании. Они включают использование дистанционно пилотируемых авиационных систем и физической разведки, виртуальные и физические подходы к тем, кто обеспечивает тренировки, и интерес со стороны журналистов-расследователей", – говорится в инструкциях.

В Минобороны Британии сказали The Times, что пока есть "мало доказательств" использования беспилотников для шпионажа за учениями Interflex.

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"Это правительство очень серьезно относится к безопасности наших военных учреждений. Существует целый ряд надежных мер для защиты наших людей и объектов", – заявил представитель ведомства.

Предостережения британской армии перекликаются с методами российского шпионажа в других странах Европы.

Известно, что в Германии за украинскими солдатами во время тренировок следили неизвестные беспилотники. Это стало настолько распространенным явлением, что инструкторы были вынуждены учитывать это во время учений.

Кроме того, в этом году двух немецко-российских граждан арестовали по подозрению в подготовке диверсии на американской базе в Баварии.

РосcияВеликобританияВооруженные силывойна
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