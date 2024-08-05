В Раде говорят, что разрыв дипломатических отношений с Мали не будет иметь серьезных последствий

Разрыв дипломатических отношений с Мали не будет иметь серьезных последствий для Украины и не отразится на ее отношениях со странами Глобального Юга.

Источник: председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Серьезных последствий не будет, поскольку каких-то устоявшихся отношений между Мали и Украиной на сегодня нет".

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Детали: Глава комитета утверждает, что разрыв дипотношений с Мали не отразится и на отношениях Украины со странами Глобального Юга.

Прямая речь: "Дело в том, что в Мали произошел военный переворот, который осудил ООН. В настоящее время в этой стране находится военная хунта, которая вообще не пользуется уважением среди стран Африки и государств Глобального Юга".