Новый "трансфер" в СИЗО: суд арестовал вышедшего под залог экс-военкома
Понедельник, 5 августа 2024, 18:38
Суд 5 августа арестовал подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка без права внесения залога.
Источник: ГБР в комментарии "Украинской правде"
Дословно: "Ровенский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога сроком на 2 месяца".
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Что предшествовало: 3 августа работники Государственного бюро расследований сообщили уже четвертое подозрение Сергею Луцюку и снова задержали его.
Предыстория:
- В июле 2023 года Луцюку было сообщено о подозрении по делу об избиении солдата. Он подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже.
- В октябре 2023 года работники ГБР сообщили ему еще одно подозрение. В ходе расследования избиения солдата, ГБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью более 46,6 млн гривен. Исследование вероятных других эпизодов его противоправной деятельности продолжилось.
- В июле 2023 года Луцюка отстранили от служебных обязанностей, он находился под стражей без возможности внесения залога. 2 августа после обжалования решения стороной защиты, подозреваемому изменили меру пресечения и он вышел под залог в 454,2 тысячи гривен.
- 3 августа работники Государственного бюро расследований сообщили уже четвертое подозрение бывшему руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергею Луцюку и снова задержали его.