Новый "трансфер" в СИЗО: суд арестовал вышедшего под залог экс-военкома

Суд 5 августа арестовал подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ бывшего руководителя Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка без права внесения залога.

Источник: ГБР в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Ровенский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога сроком на 2 месяца".

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Что предшествовало: 3 августа работники Государственного бюро расследований сообщили уже четвертое подозрение Сергею Луцюку и снова задержали его.

Предыстория: