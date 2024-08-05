Бойцы 79-й бригады отбили штурм россиян на Кураховском направлении

Защитники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады отбили атаку врага у Парасковиевки и Константиновки на Кураховском направлении, оккупанты потеряли 1 танк и 3 бронемашины.

Источник: 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада

Дословно: "Оккупанты продолжают терять личный состав и бронетехнику в лобовых атаках Парасковиевки и Константиновки на Кураховском направлении фронта.

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На этих кадрах - отражение очередного штурма россиян на позиции 79-ки и 471 отдельного пехотного батальона. Потери врага - 1 танк и три бронемашины.

За уцелевшей российской пехотой объявили "сафари" наши пилоты дронов со сбросами. Как результат - 8 оккупантов погибли, еще столько же получили ранения".