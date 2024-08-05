Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой
Львовский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, хотя его адвокат просил изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. В ходе заседания мать Зинченко прокомментировала, что задержание считает "политической игрой".
Источник: комментарий матери журналистам "Эспрессо"
Детали: Женщина рассказала, что сын никогда не курил и не употреблял алкоголь. Также, по ее словам, Вячеслав хорошо разговаривает на украинском, потому что учился в украиноязычной школе. Также женщина утверждает, что он увлекался Степаном Бандерой.
Прямая речь: "Скажите мне, много ли вы таких ребят 18-ти лет знаете? У него есть даже такая футболка с капюшоном, (…), на которой написано "Мой герой Степан Бандера"".
Детали: Почему именно ее сын оказался на скамье подсудимых, его мама не знает. По ее мнению, это "некая политическая игра".
5 августа Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения Зинченко и отклонил ее.
Такое решение приняла коллегия судей под председательством Василия Головатого.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- 25 июля в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион. 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога. После избрания меры пресечения молодой человек заявил журналистам, что не убивал языковеда.