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Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 августа 2024, 19:04
Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой
Подозреваемый Вячеслав Зинченко. Фото - Getty Images

Львовский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко, хотя его адвокат просил изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. В ходе заседания мать Зинченко прокомментировала, что задержание считает "политической игрой".

Источник: комментарий матери журналистам "Эспрессо"

Детали: Женщина рассказала, что сын никогда не курил и не употреблял алкоголь. Также, по ее словам, Вячеслав хорошо разговаривает на украинском, потому что учился в украиноязычной школе. Также женщина утверждает, что он увлекался Степаном Бандерой.

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Прямая речь: "Скажите мне, много ли вы таких ребят 18-ти лет знаете? У него есть даже такая футболка с капюшоном, (…), на которой написано "Мой герой Степан Бандера"".

Детали: Почему именно ее сын оказался на скамье подсудимых, его мама не знает. По ее мнению, это "некая политическая игра".

5 августа Львовский апелляционный суд рассмотрел апелляцию об изменении меры пресечения Зинченко и отклонил ее.

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Такое решение приняла коллегия судей под председательством Василия Головатого.

Знать больше: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Предыстория:

ФарионубийствоЛьвовсуд
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