Эрдоган намекнул, при каких условиях в Турции разблокируют Instagram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство социальными сетями на фоне блокировки Instagram в стране, и намекнул, как можно решить эту проблему.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление турецкого президента, которое приводит Anadolu

Детали: Эрдоган отметил, что Турция неоднократно выражали свое недовольство соцсетями и пыталась наладить диалог через соответствующие институты, но, несмотря на это, пока не удалось в полной мере наладить желаемое сотрудничество.

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Он считает, что в последние недели компании социальных сетей используют свое монопольное положение в этой сфере не для поддержки прав и свобод в мире, а для реализации своих политических проектов.

"Настоящая цензура – это закрывать глаза на эти опасности и молчать ради личной выгоды. Мы не будем участвовать в подобной непоследовательности", – говорит турецкий президент.

Эрдоган добавил, что сейчас цель Турции – "защитить права нашего народа в рамках возможностей, предусмотренных нашей Конституцией".

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"Если справедливые требования Турции будут удовлетворены, а ее чувства будут уважать, вопрос решится сам собой", – отметил Эрдоган, очевидно, намекая на разблокировку Instagram.

Как известно, в прошлую пятницу Турция заблокировала доступ к соцсети Instagram без официального объяснения причин.

В понедельник была запланирована встреча представителей соцсети с министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу.

Министр ранее говорил, что доступ к Instagram в Турции был заблокирован из-за "правонарушений, связанных с контентом".