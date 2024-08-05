Три человека пострадали из-за российских обстрелов Херсонщины

Российские войска обстреляли населенные пункты Томина Балка и Садовое в Херсонской области 5 августа. В результате пострадали три человека.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В Томиной Балке пострадали двое мужчин, 57 и 68 лет, которые в момент удара находились на огороде.

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У одного пострадавшего диагностировали взрывную травму и обломочные ранения рук, ног и туловища. Другой – получил ранение лица, живота и поясницы.

Еще один человек получил ранения из-за российских обстрелов в поселке Садовое.

Дословно: "Враг ударил по населенному пункту сегодня около двух часов ночи.

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85-летняя женщина самостоятельно обратилась в больницу. У нее – минно-взрывная травма и обломочное ранение руки. Состояние легкое".