Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис решила, что претендентами на должность ее вице-президента будут губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на три источника, сообщает "Европейская правда"

Детали: Ожидается, что Харрис объявит о своем выборе до вторника – перед ее первым публичным выступлением с соратником, которое состоится вечером в Университете Темпл в Филадельфии.

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По словам источников, пока непонятно, было ли принято окончательное решение по кандидатуре вице-президента.

Кроме Шапиро и Волза, среди других претендентов были сенатор Марк Келли из Аризоны, министр транспорта Пит Бутиджедж, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Б. Притцкер.

Кандидаты будут проинформированы в понедельник вечером или во вторник утром о том, были ли они избраны, добавляют собеседники агентства.

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Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.

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