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С временно оккупированной Луганщины удалось вернуть двух человек

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 августа 2024, 20:58
С временно оккупированной Луганщины удалось вернуть двух человек
Иллюстративное фото - Getty Images

С временно захваченной части Луганской области удалось эвакуировать еще двух гражданских, которые не могли самостоятельно оттуда уехать.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило в Facebook

Детали: В Минреинтеграции сообщили, что в одну из общественных организаций недавно обратилась девушка с просьбой помочь эвакуировать ее мать и брата с временно оккупированной Луганщины. Самостоятельно выехать они не могли.

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Девушка живет в Харьковской области и уже более 2 лет не видела своих родных.

Дословно: "К возвращению семьи присоединились представители Минреинтеграции в сотрудничестве с ОС "Украинская сеть за права ребенка", ОО "Плуритон" и волонтерской организацией "Помогаем выехать".

Сейчас семья снова вместе. Мать, сестра и брат находятся в безопасности на подконтрольной Правительству Украины территории".

Луганская областьэвакуацияоккупация
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