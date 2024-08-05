С временно оккупированной Луганщины удалось вернуть двух человек
С временно захваченной части Луганской области удалось эвакуировать еще двух гражданских, которые не могли самостоятельно оттуда уехать.
Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило в Facebook
Детали: В Минреинтеграции сообщили, что в одну из общественных организаций недавно обратилась девушка с просьбой помочь эвакуировать ее мать и брата с временно оккупированной Луганщины. Самостоятельно выехать они не могли.
Девушка живет в Харьковской области и уже более 2 лет не видела своих родных.
Дословно: "К возвращению семьи присоединились представители Минреинтеграции в сотрудничестве с ОС "Украинская сеть за права ребенка", ОО "Плуритон" и волонтерской организацией "Помогаем выехать".
Сейчас семья снова вместе. Мать, сестра и брат находятся в безопасности на подконтрольной Правительству Украины территории".