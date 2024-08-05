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Большинство поляков поддерживают запрет пересечения границы мигрантам из Беларуси

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 августа 2024, 21:51
Большинство поляков поддерживают запрет пересечения границы мигрантам из Беларуси
Польский солдат дежурит у стены на границе с Беларусью, фото: Getty Images

Поляки все чаще выступают против предоставления мигрантам возможности пересечения польско-белорусской границы для получения убежища.

Источник: результат опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP

Детали: Около 73% респондентов заявили, что выступают против предоставления убежища мигрантам, которые направляются из Беларуси, в частности 49% – "решительно" против такой политики. В ее поддержку высказались только 19% опрошенных поляков.

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Больше всего против предоставления убежища выступает молодежь – 79%, если сравнить с 68% в старшей возрастной группе.

Подавляющее большинство граждан Польши также поддерживают расширение разрешения на применение оружия солдатами, полицейскими или пограничниками, которые охраняют границу с Беларусью (84%).

72% респондентов также поддерживают закрытие всех пунктов пересечения польско-белорусской границы.

ВИДЕО ДНЯ

Польша существенно увеличила количество военных на границе с Беларусью из-за попыток режима Лукашенко с помощью мигрантов оказать давление на страну.

Недавно стало известно, что Польша надеется привлечь пограничников и полицейских из Финляндии, Германии и Греции для патрулирования границы с Беларусью.

ПольшаБеларусь
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