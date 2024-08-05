РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ

Минобороны РФ просило министра обороны США Ллойда Остина убедить Украину не проводить операции на "День ВМФ" в России 28 июля.

Источник: Militarny, российская служба Интерфакс

Детали: Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российский министр обороны Андрей Белоусов лично звонил Ллойду Остину по этому вопросу. Рябков отметил, что телефонный разговор двух министров якобы имел положительный результат для России и помог избежать "эскалационного витка".

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По данным РФ, украинские спецслужбы готовили атаку на "День ВМФ", когда на параде в Петербурге выступали кремлевский лидер Владимир Путин и Белоусов.

Андрей Белоусов и Владимир Путин во время парада на день ВМФ РФ Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга

Как утверждает Рябков, Остин был крайне удивлен этими известиями, но воспринял их достаточно серьезно, после этого Вашингтон якобы связался с Киевом и попросил не делать то, что было запланировано.

Американское издание New York Times, со ссылкой на трех неназванных чиновников, писало, что во время телефонного разговора Белоусов рассказал Остину, что Москва обнаружила подготовку Украины к "тайной операции" против РФ.

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Издание отмечало, что до сих пор непонятно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой сообщал Белоусов.

По словам российского дипломата, если бы украинская операция была осуществлена, то это должно было якобы привести к "неуправляемому конфликту" между РФ и США.

Напомним:

28 июля дроны Службы безопасности во взаимодействии с другими составляющими сил обороны атаковали нефтебазу "Полевая" в российской Курской области.