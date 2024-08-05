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Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений

Татьяна ОлейникПонедельник, 5 августа 2024, 23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений, на Торецком и Покровском направлениях ситуация самая горячая.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 5 августа

Дословно: "С начала суток произошло 108 боевых столкновений, противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, 36 авиационных ударов, задействовав 43 КАБ, совершил 558 ударов дронами-камикадзе и почти 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении оккупанты в течение дня провели четыре атаки вблизи Тихого и Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили три штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 90 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожено шесть артиллерийских систем, боевую машину пехоты, 34 БпЛА, три единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, повреждены шесть артиллерийских систем, восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага".

Детали: На Купянском направлении Силами обороны отражены три атаки противника в районе Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

Восемь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали 10 штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении имели место 11 боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра и Ивановского.

При поддержке авиации враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк. 15 штурмов отбито, восемь атак продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражено 24 наступательных и штурмовых действия врага.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается пять боевых столкновений.

На Времовском направлении произошло два боестолкновения в направлении Водяного и Раздольного.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили пять атак противника на наши позиции.

Генштаббоевые действиявойна
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