В Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов

В ночь на вторник в Харькове были слышны взрывы.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "В городе были слышны звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае".

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Дополнено: В Харькове снова прогремела серия взрывов, сообщает "Суспільне".

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 00.50 оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. Там поврежден жилой дом, возник пожар.

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Информация о пострадавших не поступала.