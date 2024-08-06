В Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
Вторник, 6 августа 2024, 00:42
В ночь на вторник в Харькове были слышны взрывы.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь: "В городе были слышны звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае".
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Дополнено: В Харькове снова прогремела серия взрывов, сообщает "Суспільне".
В городе и области объявлена воздушная тревога.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 00.50 оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. Там поврежден жилой дом, возник пожар.
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Информация о пострадавших не поступала.