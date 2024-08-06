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В Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов

Алена ИвашкивВторник, 6 августа 2024, 00:42
В Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
Фото: Дмитрий Ларин, УП

В ночь на вторник в Харькове были слышны взрывы.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "В городе были слышны звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае". 

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Дополнено: В Харькове снова прогремела серия взрывов, сообщает "Суспільне".

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 00.50 оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. Там поврежден жилой дом, возник пожар. 

ВИДЕО ДНЯ

Информация о пострадавших не поступала.

Харьков
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