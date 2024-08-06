Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
Вторник, 6 августа 2024, 01:45
Оккупанты в Крыму базируют военные вертолеты на площадках возле жилых домов.
Источник: Представительство Президента Украины в АР Крым в Facebook
Детали: По информации представительства, продолжается милитаризация Крымского полуострова.
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Оккупанты продолжают использовать гражданское население Крыма, как живой щит для российских захватчиков.
В частности, военные вертолеты базируются на площадках на месте пустырей возле жилых домов.
Также в селах Джанкойского района на окраинах населенных пунктов размещены различные вражеские ЗРК.