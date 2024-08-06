Bloomberg уволил репортера, который преждевременно сообщил об обмене заключенными с Россией

Освобожденный из России Эван Гершкович приветствует свою мать Эллу Милман после возвращения в США 1 августа, фото: Getty Images

Bloomberg News "расстается с главным автором статьи, в которой ошибочно утверждалось", что репортер Wall Street Journal Эван Гершкович был освобожден Россией.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Увольнение стало одним из нескольких дисциплинарных мер.

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Статья Bloomberg, вышедшая в 7:41 утра по восточному времени в четверг, была опубликована, когда Гершкович и другие заключенные все еще находились под стражей России - на пути в Анкару, столицу Турции. Позже она была исправлена, чтобы отразить тот факт, что на момент публикации заключенные еще не были освобождены.

Главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвейт написал в понедельник в записке для сотрудников, что публикация статьи "могла поставить под угрозу" договоренности об обмене, в результате которого были освобождены Гершкович и другие.

Прямая речь Миклетвейта: "Даже если наша история, к счастью, ничего не изменила, это было явным нарушением редакционных стандартов, благодаря которым эта редакция пользуется таким доверием во всем мире".

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Еще детали: После расследования Миклетвейт заявил, что Bloomberg принял "дисциплинарные меры против ряда причастных, и мы пересмотрим наши процессы, чтобы гарантировать, что подобные ошибки больше не повторятся".

По словам источника, уволена была старший репортер Белого дома Дженнифер Джейкобс.

Прямая речь Джейкобс: "Освещая историю об увольнении Эвана, я работала бок о бок с моими редакторами, чтобы придерживаться редакционных стандартов и принципов.

Репортеры не имеют права решать, когда публиковать историю и с каким заголовком.

Именно поэтому в редакционном процессе существует система сдержек и противовесов".

Напомним:

Гершкович находился в российском заключении 491 день. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.