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Правительство Британии ищет иностранный след в распространении дезинформации, вызвавшей протесты

Олег Павлюк, Алена ИвашкивВторник, 6 августа 2024, 06:29
Правительство Британии ищет иностранный след в распространении дезинформации, вызвавшей протесты
фото иллюстративное: Pixabay

Британское правительство заявило, что анализирует роль иностранных государств в распространении дезинформации в интернете, которая способствовала разжиганию насильственных протестов после резонансного убийства в городе Саутпорт на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что в правительстве стремятся выяснить, какое влияние имели иностранные государства в распространении ложных сообщений, связанных с протестами.

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Прямая речь: "Мы видели активность ботов в интернете, значительная часть которой может быть усилена или задействована государственными субъектами, что усиливает влияние определенной дезинформации, которую мы видели. Очевидно, что это то, на что обращают внимание".

Еще детали: После убийства трех девушек в Саутпорте - приморском городке на севере Англии - на прошлой неделе ложные сообщения в социальных сетях ошибочно идентифицировали подозреваемого в убийстве как исламистского мигранта.

Это вызвало протесты антиисламских и антииммиграционных групп, которые распространились на другие города по всей Британии. Объектами нападений стали мечети и гостиницы, где живут мигранты, что привело к жестоким столкновениям с полицией.

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Великобританиядезинформация
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