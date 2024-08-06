Правительство Британии ищет иностранный след в распространении дезинформации, вызвавшей протесты
Британское правительство заявило, что анализирует роль иностранных государств в распространении дезинформации в интернете, которая способствовала разжиганию насильственных протестов после резонансного убийства в городе Саутпорт на прошлой неделе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Представитель британского премьер-министра Кира Стармера заявил, что в правительстве стремятся выяснить, какое влияние имели иностранные государства в распространении ложных сообщений, связанных с протестами.
Прямая речь: "Мы видели активность ботов в интернете, значительная часть которой может быть усилена или задействована государственными субъектами, что усиливает влияние определенной дезинформации, которую мы видели. Очевидно, что это то, на что обращают внимание".
Еще детали: После убийства трех девушек в Саутпорте - приморском городке на севере Англии - на прошлой неделе ложные сообщения в социальных сетях ошибочно идентифицировали подозреваемого в убийстве как исламистского мигранта.
Это вызвало протесты антиисламских и антииммиграционных групп, которые распространились на другие города по всей Британии. Объектами нападений стали мечети и гостиницы, где живут мигранты, что привело к жестоким столкновениям с полицией.
Напомним:
- По последним данным, британская полиция задержала более трех сотен участников беспорядков.
- Британский премьер-министр Кир Стармер отдельно объявил о создании "постоянной армии" полицейских-специалистов для борьбы с беспорядками и беспорядками.