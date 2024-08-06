Российские власти заявили об атаке на Курскую и Белгородскую области
В ночь на вторник российские власти заявили об атаке беспилотников на Курскую и Белгородскую области: там повреждены дома и сгорели автомобили.
Источник: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, местные Telegram-каналы
Детали: Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем о еще 11.
Также в течение ночи там объявляли ракетную опасность.
Местные жители сообщили о взрывах в Суджанском районе, Коренево, Льгово, Курчатовском и Беловском районах.
Вибух у Курській області РФ pic.twitter.com/MszROcSFR0— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 6, 2024ВИДЕО ДНЯ
Утром Смирнов написал об обстреле города Суджа. По его словам, ранены пять человек, они госпитализированы.
Сильно повреждены несколько жилых домов.
Гладков написал, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зори: сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.