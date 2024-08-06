ВСУ уже отминусовали более 585 тысяч оккупантов
Вторник, 6 августа 2024, 07:58
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов, уничтожили 39 артиллерийских систем, 8 ББМ и 4 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 585 140 (+1 050) человек,
- танков – 8 421 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 16 294 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 16 384 (+39) ед,
- РСЗО – 1 138 (+0) ед,
- средств ПВО – 910 (+0) ед,
- самолетов – 365 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 158 (+36) ед,
- крылатых ракет – 2 420 (+6) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 148 (+54) ед,
- специальной техники – 2 738 (+1) ед.
Данные уточняются.