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ВСУ уже отминусовали более 585 тысяч оккупантов

Ирина БалачукВторник, 6 августа 2024, 07:58
ВСУ уже отминусовали более 585 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов, уничтожили 39 артиллерийских систем, 8 ББМ и 4 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 585 140 (+1 050) человек,
  • танков – 8 421 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 294 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 16 384 (+39) ед,
  • РСЗО – 1 138 (+0) ед,
  • средств ПВО – 910 (+0) ед,
  • самолетов – 365 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 158 (+36) ед,
  • крылатых ракет – 2 420 (+6) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 148 (+54) ед,
  • специальной техники – 2 738 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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