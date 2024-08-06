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За сутки на фронте более 130 атак россиян, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 6 августа 2024, 08:53
За сутки на фронте более 130 атак россиян, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на фронте произошло 133 боевых столкновения на 11 направлениях, больше всего штурмов зафиксировано на Покровском и Торецком направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

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На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов неподалеку Макеевка, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны также отражено 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

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На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в направлении Роботино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак противника на наши позиции.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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