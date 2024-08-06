В Киеве обломки ракеты повредили стоянку авто – Кличко
Вторник, 6 августа 2024, 09:57
В Киеве обломки сбитой российской ракеты повредили стоянку для машин в Деснянском районе.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь городского головы: "Во время ночной атаки врага в результате падения обломков ракеты повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы".
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Детали: В то же время мэр уточнил, что возгорания в результате падения не было.
"Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", – подытожил Кличко.
Предыстория:
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- В ночь на 6 августа в ряде регионов Украины звучала тревога. Россияне ударили баллистикой по столице, также применили дроны-камикадзе.
- Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Украину 4-мя баллистическими ракетами, 2-мя управляемыми авиационными ракетами и 16-ю дронами-камикадзе: ПВО сбила 2 баллистические и 2 авиационные ракеты и 15 БпЛА.