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В Киеве обломки ракеты повредили стоянку авто – Кличко

Ирина БалачукВторник, 6 августа 2024, 09:57
В Киеве обломки ракеты повредили стоянку авто – Кличко
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В Киеве обломки сбитой российской ракеты повредили стоянку для машин в Деснянском районе.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь городского головы: "Во время ночной атаки врага в результате падения обломков ракеты повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы".

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Детали: В то же время мэр уточнил, что возгорания в результате падения не было.

"Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", – подытожил Кличко.

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