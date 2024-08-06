Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Госдеп: Решение о сбивании ракет над Украиной должны принять коллективно все члены НАТО

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 6 августа 2024, 10:41
Госдеп: Решение о сбивании ракет над Украиной должны принять коллективно все члены НАТО
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о возможности возможностей стран НАТО сбивать ракеты РФ над территорией Украины, заявил, что это решение, которое должны принять члены Альянса коллективно.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова представителя Госдепа Мэтью Миллера

Детали: Миллеру задали вопрос о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского, который поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина-НАТО возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над украинской территорией.

Реклама:

"Итак, это дискуссия, которая, как и все дискуссии в НАТО, является дискуссией между членами НАТО и решением, которое НАТО примет коллективно. Это не то, о чем я могу говорить отсюда", – сказал представитель Госдепа.

Его также спросили о возможном расширении разрешения для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории РФ, на что Миллер ответил, что США постоянно изучают потребности украинских военных, оценивают ситуацию с безопасностью и пытаются реагировать на их потребности.

"Это процесс, который мы проходим с самого начала, и мы осуществляем этот процесс как в отношении конкретных вооружений, которые мы предоставляем Украине, так и в отношении ограничений, если таковые имеются, которые мы накладываем на использование этих вооружений", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

СШАНАТОУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польская прокуратура заявила, что подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину

Силы обороны уничтожили российский Су-34 в Курской области

фотоГлаву АМКУ Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн

фото Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока" – СМИ

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

Все новости...
США
99% делегатов Демократической партии поддержали номинацию Харрис на пост президента
Президент Грузии не удивлена строгой реакцией США на действия правительства
В США пытаются конфисковать у Лазаренко $200 миллионов для Украины
Последние новости
14:18
Экономика Польши растет лучше всего за семь кварталов, однако ускорилась инфляция
14:16
видеоСамая масштабная атака: СБУ и Силы обороны ночью отработали по четырем российским аэродромам
14:11
Оккупанты атаковали с БПЛА Херсон: погиб мужчина, еще два человека ранены
14:00
79 млрд: банки сохраняют прибыльность, но падает рентабельность капиталов
13:47
Польская прокуратура заявила, что подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину
13:40
Американская криптопирамида собрала с инвесторов более полумиллиарда долларов
13:36
Сырский: С начала суток в Курской области взяли в плен более 100 военных РФ, есть продвижение на 1-2 км
13:30
В Украине прогнозируют низкие цены на сахар: трудности с экспортом
13:26
Нацбанк обновил курс гривны: доллар и евро подорожали
13:25
карта В четверг в Украине без осадков, а с пятницы на западе ожидаются дожди
Все новости...
Реклама:
Реклама: