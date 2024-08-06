В центре Киева столкнулись трамваи: 6 пострадавших, побиты машины

На улице Глубочицкой в центре Киева столкнулись трамваи, в результате чего пострадали 6 человек и повреждены около 10 автомобилей.

Источник: КГГА и Патрульная полиция в Telegram

Дословно КГГА: "На месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливаются.

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Предварительно пострадали шесть человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь".

Детали: Сообщается, что трамваи № 14 и №18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.

По информации патрульной полиции, движение транспорта по улице Глубочицкой затруднено в обоих направлениях.

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В соцсетях сообщают, что у трамвая отказали тормоза, он разбил около 10 машин и врезался в другой трамвай.

Очевидцы также говорят, что трамвай был без водителя, он съехал с горки назад и ударился задней частью в трамвай, который ехал за ним.

Дополнено: Позже в КГГА сообщили, что троих пострадавших госпитализировали, остальные трое получили помощь медиков на месте.

Еще позже в КГГА добавили, что трамвай, который спровоцировал аварию, был технически исправным и перед выпуском на линию прошел соответствующий осмотр.

"По результатам первоочередного обследования специалисты "Киевпастранс" причиной аварии назвали человеческий фактор, а именно – некорректные действия водителя. Так, по информации коммунального предприятия, во время управления вагоном водитель допустил халатность, что привело к аварийной ситуации. Детали инцидента выясняются", – подытожили в КГГА.