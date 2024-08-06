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Немецкий министр призвал не ездить в Россию, где никто не чувствует себя в безопасности

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 6 августа 2024, 11:53
Немецкий министр призвал не ездить в Россию, где никто не чувствует себя в безопасности
Марко Бушманн, фото: Getty Images

Министр юстиции Германии Марко Бушманн категорически предостерег от поездок в Россию после большого обмена заключенными, который состоялся на прошлой неделе. Он отметил, что в России уже давно никто не чувствует себя в безопасности.

Источник: Бушманн в интервью изданию Stern, которое цитирует dpa, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "И я настоятельно советую не ехать в страну, где никто не в безопасности, без крайней необходимости".

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Он также добавил, что не может опровергнуть опасения о том, что кремлевский правитель Владимир Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политических заключенных".

Комментируя сам факт недавнего обмена, Бушманн отметил, что до последнего сомневался в том, что РФ выполнит свою часть договоренности.

Даже когда самолет с освобожденными заключенными приземлился в Кельне/Бонне, немецкая сторона не была уверена в этом, добавил он.

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Министр рассказал, что российская ФСБ часто использует яд "для того, чтобы прямо или косвенно нанести вред жизни или здоровью людей" злонамеренным способом.

"Это было моим самым большим беспокойством – что Россия отравила их (заключенных. – Ред.) перед полетом. Но согласно тому, что мы знаем на данный момент, слава Богу, что это не так", – добавил Бушманн.

Предыстория:

  • В прошлый четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.
  • В ходе всеобъемлющего обмена заключенными Россия и Беларусь освободили 16 человек, взамен Москве было передано 10 человек, включая осужденного в Германии киллера Вадима Красикова, а также шпионов и двух несовершеннолетних детей российских шпионов.
  • Среди освобожденных граждан Германии были Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси, и четверо мужчин, которые были задержаны в России.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины

ГерманияРосcия
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