ВСП уволил судей Князева и Тандыра
Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда Всеволода Князева и судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенных дисциплинарных проступков.
Источник: ВСП в Telegram
Дословно совет: "6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины".
Детали: Также по этой статье уволили судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
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Предистория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы"на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.
- В январе 2024 года бывший глава Верховного Суда Князев, за которого внесли 18,16 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.
- В июле Князева остановили вблизи села Солотвино на Закарпатье недалеко от границы с Румынией.
- В ночь на 26 мая 2023 года глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
- Как сообщил "Суспільному" источник в Нацгвардии, судья на "Лексусе" врезался в военного, когда тот вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья был пьян, а в его авто валялись пустые бутылки из-под алкоголя.
- ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов, позже образцы отобрали.
- Тандыру объявили подозрение в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения по ч.3 ст. 286-1 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.
- 11 апреля 2024 года на заседании Высшего совета правосудия показали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра.