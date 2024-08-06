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ВСП уволил судей Князева и Тандыра

Ирина БалачукВторник, 6 августа 2024, 12:25
ВСП уволил судей Князева и Тандыра
Всеволод Князев. Фото supreme.court.gov.ua

Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда Всеволода Князева и судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенных дисциплинарных проступков.

Источник: ВСП в Telegram

Дословно совет: "6 августа Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины".

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Детали: Также по этой статье уволили судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Знать больше: "Черный день в истории суда". Что известно о деле главы Верховного Суда Князева

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ВСПКнязев Всеволодсуд
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