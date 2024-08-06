В Сумах слышны звуки взрывов, ОВА сообщила о ракетной атаке на инфраструктуру области
Вторник, 6 августа 2024, 14:25
В Сумах днем, 6 августа раздались взрывы, российские захватчики запустили КАБы и атаковали ракетами инфраструктуру Сумского района области.
Источник: "Суспільне Суми", Воздушные силы, Сумская ОВА
Детали: Воздушные силы перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
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Сейчас воздушная тревога объявлена в 8 областях Украины.
Обновлено. Повятрин силы сообщили о запуске россиянами КАБов. "Сумщина - оставайтесь в укрытиях! Пуски КАБов", - говорится в сообщении.
По данным Сумской ОВА, враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района области. Предварительно, без жертв, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются.