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В Сумах слышны звуки взрывов, ОВА сообщила о ракетной атаке на инфраструктуру области

Станислав ПогориловВторник, 6 августа 2024, 14:25
В Сумах слышны звуки взрывов, ОВА сообщила о ракетной атаке на инфраструктуру области
Иллюстративное фото Getty Images

В Сумах днем, 6 августа раздались взрывы, российские захватчики запустили КАБы и атаковали ракетами инфраструктуру Сумского района области.

Источник: "Суспільне Суми", Воздушные силы, Сумская ОВА

Детали: Воздушные силы перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

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Сейчас воздушная тревога объявлена в 8 областях Украины.

Обновлено. Повятрин силы сообщили о запуске россиянами КАБов. "Сумщина - оставайтесь в укрытиях! Пуски КАБов", - говорится в сообщении.

По данным Сумской ОВА, враг совершил ракетную атаку по инфраструктуре Сумского района области. Предварительно, без жертв, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеского удара уточняются.

Сумыракетный ударвойнавзрыв
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