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Россияне атаковали пригород Херсона: пострадали 6 человек

Анастасия ПроцВторник, 6 августа 2024, 14:44
Россияне атаковали пригород Херсона: пострадали 6 человек
Иллюстративное фото: Getty Images

6 августа армия РФ сбросила взрывчатку с дрона по пригороду Херсона, в результате атаки шесть человек пострадали.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА

Прямая речь Прокудина: "Херсон в очередной раз за день оказался под атакой российских беспилотников. В пригороде враг сбросил взрывчатку с дрона на людей, которые находились на улице. Сейчас известно о пяти пострадавших. Это - мужчины, 57 и 53 года, а также женщины, 68, 46 и 37 лет".

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Детали: отмечается, что они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады "экстренки" доставили пострадавших в больницы. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии Херсонская ОВА сообщила о еще одном пострадавшем в результате атаки: "У 36-летнего пострадавшего диагностировали осколочное ранение голени. Его госпитализировали".

Также оккупанты ударили с дрона по Станиславу, в результате атаки пострадали две женщины, которые находились на улице.

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Что предшествовало:

Херсонбеспилотники
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