Россияне атаковали пригород Херсона: пострадали 6 человек
6 августа армия РФ сбросила взрывчатку с дрона по пригороду Херсона, в результате атаки шесть человек пострадали.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА
Прямая речь Прокудина: "Херсон в очередной раз за день оказался под атакой российских беспилотников. В пригороде враг сбросил взрывчатку с дрона на людей, которые находились на улице. Сейчас известно о пяти пострадавших. Это - мужчины, 57 и 53 года, а также женщины, 68, 46 и 37 лет".
Детали: отмечается, что они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Бригады "экстренки" доставили пострадавших в больницы. Они получают необходимую медицинскую помощь.
Впоследствии Херсонская ОВА сообщила о еще одном пострадавшем в результате атаки: "У 36-летнего пострадавшего диагностировали осколочное ранение голени. Его госпитализировали".
Также оккупанты ударили с дрона по Станиславу, в результате атаки пострадали две женщины, которые находились на улице.
Что предшествовало:
- Российские войска около 11.00 сбросили взрывчатку с дрона на Днепровский район Херсона, в результате чего пострадали две женщины 70 и 83 лет.