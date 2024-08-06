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Совет ЕС одобрил предоставление Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 6 августа 2024, 15:17
Совет ЕС одобрил предоставление Украине €4,2 млрд в рамках Ukraine Facility
фото: Getty Images

Совет Европейского Союза одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в рамках программы Ukraine Facility.

Источник: Х-аккаунт Председательства Венгрии в Совете ЕС, пишет "Европейская правда"

Детали: Отмечено, что решение приняли по письменной процедуре.

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"...Совет сегодня принял имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Совета ЕС отметили, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в украинском плане реформ (Ukraine Plan), для получения средств.

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Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.

В Украинском плане изложены намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет ЕС пришел к выводу, что Украинский план соответствует предпосылкам, необходимым для получения Украиной до 50 миллиардов евро поддержки в рамках Ukraine Facility.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник заявил, что в ближайшее время Украина ожидает транш объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Напомним, в июле послы Евросоюза одобрили выплату первого платежа объемом 4,2 млрд евро по плану реформ по Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility.

ЕСУкраинаденьги
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