Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

АНОНСНе пропустите! Сегодня последний день для приобретения билетов на "Баляндрасы"

Перевозили за границу мужчин в рефрижераторе с мясом: в Одесской области задержали двух иностранцев

Анастасия ПроцВторник, 6 августа 2024, 15:28
Перевозили за границу мужчин в рефрижераторе с мясом: в Одесской области задержали двух иностранцев
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В Одесской области правоохранители задержали двух иностранцев, которые пытались в рефрижераторе с мясом крупного рогатого вывезти в Молдову 16 мужчин.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Полицейские установили, что двое 39-летних иностранцев, которые занимались перевозкой из Украины мясной продукции, организовали незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста. Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Республику Молдова".

Реклама:
 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что за выезд мужчины должны были заплатить от 6 до 8 тысяч долларов.

Кроме того, еще по 2 тысячи евро злоумышленники планировали получить от желающих поставить в паспорте штамп о законном въезде на территорию соседней страны. Эту сделку должны были организовать уже за рубежом.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители сообщили о подозрении и задержали иностранцев в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

полицияОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВоздушные силы обнародовали редкие кадры применения авиабомб AASM Hammer

видео, обновленоЗеленский поднял вопрос создания военных комендатур в Курской области РФ

видеоСамая масштабная атака: СБУ и Силы обороны ночью отработали по четырем российским аэродромам

Польская прокуратура заявила, что подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину

фотоГлаву АМКУ Кириленко подозревают в незаконном обогащении на 56 млн грн

фото Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока" – СМИ

Все новости...
полиция
В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле
На Печерске военный устроил стрельбу
На Киевщине мужчина во время ссоры бросил гранату в жену и сына: женщина погибла
Последние новости
19:46
В ряде областей объявили воздушную из-за угрозы баллистики
19:46
В Австрии объявили обвинение экс-разведчику, которого подозревают в шпионаже на Россию
19:40
фотоЧетверо спасателей пострадали из-за российского удара БпЛА на Херсонщине
19:34
Альфа, Кракен и FLiRT: почему штаммы коронавируса имеют необычные названия
19:15
В четверг 15 августа отключений света не прогнозируют – "Укрэнерго"
19:12
фотоЖурналисты показали, как украинцы раздают гуманитарку гражданским на Курщине
18:51
Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств
18:42
Через "Дію" забронировали около 160 тысяч работников: где больше всего
18:31
Минобороны ввело новые правила для рапортов военных
18:25
Сообщили о подозрении директорам фирм, поставившим "Укргазвыдобування" некачественные плиты
Все новости...
Реклама:
Реклама: