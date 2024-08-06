Перевозили за границу мужчин в рефрижераторе с мясом: в Одесской области задержали двух иностранцев

В Одесской области правоохранители задержали двух иностранцев, которые пытались в рефрижераторе с мясом крупного рогатого вывезти в Молдову 16 мужчин.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Полицейские установили, что двое 39-летних иностранцев, которые занимались перевозкой из Украины мясной продукции, организовали незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста. Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти через один из пунктов пропуска в Республику Молдова".

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Сообщается, что за выезд мужчины должны были заплатить от 6 до 8 тысяч долларов.

Кроме того, еще по 2 тысячи евро злоумышленники планировали получить от желающих поставить в паспорте штамп о законном въезде на территорию соседней страны. Эту сделку должны были организовать уже за рубежом.

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Правоохранители сообщили о подозрении и задержали иностранцев в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн грн. Досудебное расследование продолжается.