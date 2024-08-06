Зеленский провел Ставку: Сырский держит ситуацию на Востоке под личным контролем

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где больше всего внимания уделили Покровскому, Торецкому и Харьковскому направлениям. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что находится на месте событий и лично контролирует ситуацию.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел Ставку. Вопрос номер один – ситуация на фронте. Особенно подробно – Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем".

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Детали: Также на Ставке были доклады военной и внешней разведок относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.

Кроме того, обсудили украинское производство дронов и ракет, его динамику и потребность в них Сил обороны до конца года. Были доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Также решением Ставки направили дополнительное финансирование на украинскую ракетную программу. "Ракет собственного производства будет больше", - подчеркнул президент.

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Еще один доклад Умерова касался насыщения оружием и техникой дополнительных бригад. "Активно работаем с партнерами", - добавил Зеленский по этому поводу.