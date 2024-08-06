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Пара снайперов ССО уничтожила 5 оккупантов на Торецком направлении

Валентина РоманенкоВторник, 6 августа 2024, 15:48
Пара снайперов ССО уничтожила 5 оккупантов на Торецком направлении
снайпер. иллюстративное фото ССО

На Торецком направлении снайперы 3-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 5 оккупантов, которые пытались подойти к их позициям.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Детали: Сообщается, что снайперская пара 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго обнаружила двух солдат противника, которые приближались к их позиции.

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Спецназовцы отработали обоих врагов на расстоянии до 40 метров. В то же время на другой позиции бойцы обнаружили еще 5 захватчиков. Отмечается, что трое из них остались лежать на поле боя, двум раненым удалось спрятаться и отойти.

Подчеркивается: операторы ССО продолжают работать на Торецком направлении.

ССОвойна
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