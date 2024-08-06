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Россия отомстила Молдове за высылку сотрудника посольства РФ

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 6 августа 2024, 17:06
Россия отомстила Молдове за высылку сотрудника посольства РФ
министр иностранных дел рф сергей лавров. фото: Getty Images

В ответ на решение Молдовы выслать сотрудника российского посольства в Кишиневе Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД России 6 августа

Детали: Во вторник в Министерство иностранных дел РФ вызвали временного поверенного в делах Молдовы Александра Кетрару и объявили ему протест из-за "недружественных шагов официального Кишинева".

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Дипломату вручили ноту о признании персоной нон грата одного сотрудника посольства Молдовы в России.

Напомним, на прошлой неделе в Молдове провели обыски в здании парламента и задержали двух человек по делу о государственной измене.

После того Кишинев объявил о высылке одного сотрудника посольства России за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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