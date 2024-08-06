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Трое украинцев пострадали от российских ударов по Никопольщине

Евгений КизиловВторник, 6 августа 2024, 19:03
Трое украинцев пострадали от российских ударов по Никопольщине
Разрушения в результате российского удара по Никопольщине. фото: ОВА

Во вторник российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего ранения получили трое местных жителей.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в соцсетях

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Детали: По его словам, район буквально "содрогался от вражеских атак". Россияне били дронами-камикадзе и артиллерией по Никополю, Покровской и Марганецкой общинах.

Пострадали двое мужчин 46 и 57 лет и 57-летняя женщина. Будут лечиться амбулаторно.

Также повреждены пожарное подразделение, амбулатория и детсад. Один частный дом загорелся. В целом враг повредил 15 домов.

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Разбиты и 10 хозяйственных построек, авто, солнечные панели, экскаватор. Зацепило линии электропередач.

Что предшествовало: Никопольский район постоянно находится под обстрелами врага. Вечером 4 августа и ночью 5 августа россияне также его атаковали. В результате два человека получили ранения, были повреждены жилые дома, частное предприятие, ЛЭП, гаражи и автомобиль.

Днепропетровская областьобстрелвойна
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