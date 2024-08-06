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Один человек погиб и 12 пострадали в результате удара РФ по Харькову

Татьяна ОлейникВторник, 6 августа 2024, 19:24
Один человек погиб и 12 пострадали в результате удара РФ по Харькову
Фото - ГСЧС

В результате российского удара по Харькову 6 августа один человек погиб и 12 пострадали.

Источник: обращение Зеленского 6 августа

Прямая речь: "Сейчас в Харькове еще продолжаются работы после российского удара. Под завалами люди, делается максимум, чтобы им помочь.

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По состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали, один человек, к сожалению, погиб".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что российские войска утром 6 августа нанесли удар по Шевченковскому району Харькова, в результате чего было повреждено здание поликлиники.
  • Представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что российская ракета попала неподалеку от их регионального консультационного центра.

Харьковвойнажертвы
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