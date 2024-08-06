Один человек погиб и 12 пострадали в результате удара РФ по Харькову

В результате российского удара по Харькову 6 августа один человек погиб и 12 пострадали.

Источник: обращение Зеленского 6 августа

Прямая речь: "Сейчас в Харькове еще продолжаются работы после российского удара. Под завалами люди, делается максимум, чтобы им помочь.

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По состоянию на сейчас известно, что 12 человек пострадали, один человек, к сожалению, погиб".

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