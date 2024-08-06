Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

АНОНСНе пропустите! Сегодня последний день для приобретения билетов на "Баляндрасы"

Мужчина переплыл реку и оказался вместо Молдовы в Украине

Евгений КизиловВторник, 6 августа 2024, 19:25
Мужчина переплыл реку и оказался вместо Молдовы в Украине
Пловец в компании пограничников. фото: ГПСУ

Гражданин Молдовы на спор переплыл Днестр, в результате чего оказался в соседней Украине.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в соцсетях

Дословно: "Весело проведя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной".

Реклама:

Детали: Когда мужчина добрался до противоположного берега, его встретили украинские пограничники и сообщили пловцу, что он нарушил государственную границу.

Мужчину в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих 5 лет посещать Украину.

границаМолдовакурьез
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ

Омбудсмен объяснил, для чего создавать военные комендатуры в Курской области РФ

Зеленский: ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, стратегическая цель достигается

По подозрению в хищении миллионов задержан экс-руководитель "Харьковоблэнерго"

фотоЖурналисты показали, как украинцы раздают гуманитарку гражданским на Курщине

фотоСпутник зафиксировал последствия ударов украинских дронов по аэродрому "Борисоглебск" в РФ

Все новости...
граница
"Прорыв границы": РФ заявила, что отправила резервы в Курскую область
В Германии хотят усилить границу с Венгрией из-за упрощения въезда для россиян
В Польше предупредили о ремонте КПП на границе с Украиной: до 14 ноября будут трудности в движении
Последние новости
23:59
футболКороли Европы: Реал победил Аталанту и в шестой раз выиграл Суперкубок УЕФА
23:55
Генштаб: На фронте за сутки произошло более полутора сотен столкновений
23:51
Проходное место. Для чего ВСУ прорвали границу и наступают на Курщине
23:41
В Украине состоится первый международный инвестиционный саммит оборонной индустрии
23:35
Благотворительная организация в Новой Зеландии раздала конфеты из пожертвований. У них обнаружили метамфетамин
23:19
В Генштабе подтвердили поражение четырех аэродромов на территории РФ
23:17
На Закарпатье заработал "сухой порт"
23:08
Украина и Литва обсудили возможное сотрудничество в разминировании и производстве морских дронов
22:50
Минреинтеграции предлагает жителям Курщины помощь в эвакуации в Украину
22:32
Х выплатила 600 тысяч долларов мужчине, уволенному за игнорирование Маска
Все новости...
Реклама:
Реклама: