Мужчина переплыл реку и оказался вместо Молдовы в Украине

Гражданин Молдовы на спор переплыл Днестр, в результате чего оказался в соседней Украине.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в соцсетях

Дословно: "Весело проведя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной".

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Детали: Когда мужчина добрался до противоположного берега, его встретили украинские пограничники и сообщили пловцу, что он нарушил государственную границу.

Мужчину в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих 5 лет посещать Украину.