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В НАТО показали, как тренируются украинские пилоты на F-16

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 6 августа 2024, 19:31
В НАТО показали, как тренируются украинские пилоты на F-16
истребители F-16. фото: Getty Images

Пресс-служба НАТО показала видеоролик, в котором показано обучение украинских пилотов на истребителях F-16, первые из которых уже работают в украинском небе.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Короткое видео об обучении украинских пилотов и техников истребителей F-16 в Дании опубликовали в официальном X (Twitter) НАТО.

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Один из пилотов рассказывает, что летать на F-16 очень интересно, хотя и советские МиГи не назовешь "слишком скучными". "Однако F-16 однозначно более адаптивный, он движется очень легко", – рассказывает он.

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Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам комментирует, что F-16, хотя являются достаточно старой моделью, несколько раз проходили модернизацию.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями", – отмечает он.

Пресс-служба НАТО напомнила, что истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Напомним, 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.

Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

истребителиНАТОУкраина
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