В НАТО показали, как тренируются украинские пилоты на F-16

Пресс-служба НАТО показала видеоролик, в котором показано обучение украинских пилотов на истребителях F-16, первые из которых уже работают в украинском небе.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Короткое видео об обучении украинских пилотов и техников истребителей F-16 в Дании опубликовали в официальном X (Twitter) НАТО.

F-16s have arrived in Ukraine 🇺🇦



Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi